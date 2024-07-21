Российские военные вытащили из-под завалов трёхэтажного дома, по которому длительное время били Вооружённые силы Украины, мирных жителей находящейся в ДНР Красногоровки. Как рассказали в Минобороны РФ, гражданских лиц эвакуировали штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады.

"Я не могу рассказывать, они прицельно били, зная, что там мы — мирные жители, нас расстреливали прицельно, летели дроны, летели и мины, танком били, всё летело. В один день было больше тридцати беспилотников только на наш дом. Уже 7 июля рухнул весь подъезд, с первого по третий — все плиты рухнули, засыпало", — приводит РИА "Новости" слова одной из спасённых жительниц, которая также уточнила, что потом их "откопали" российские военные.

По её словам, сначала они жили в частном доме, однако потом им пришлось перебраться в подвал трёхэтажки, когда ситуация стала накаляться. Сообщается, что они продолжали там жить до 9 мая, пока к ним на помощь не пришли российские военные.

Мирные жители рассказали, что бойцы ВС РФ всячески помогали им. Военнослужащие приносили им лекарства, еду и воду, а потом и вовсе вытащили их оттуда.