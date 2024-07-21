Российские военные спасли жителей Красногоровки из-под завалов разрушенного дома
Бойцы ВС РФ вытащили жителей Красногоровки из-под завалов разрушенного ВСУ дома
Российские военные вытащили из-под завалов трёхэтажного дома, по которому длительное время били Вооружённые силы Украины, мирных жителей находящейся в ДНР Красногоровки. Как рассказали в Минобороны РФ, гражданских лиц эвакуировали штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады.
"Я не могу рассказывать, они прицельно били, зная, что там мы — мирные жители, нас расстреливали прицельно, летели дроны, летели и мины, танком били, всё летело. В один день было больше тридцати беспилотников только на наш дом. Уже 7 июля рухнул весь подъезд, с первого по третий — все плиты рухнули, засыпало", — приводит РИА "Новости" слова одной из спасённых жительниц, которая также уточнила, что потом их "откопали" российские военные.
По её словам, сначала они жили в частном доме, однако потом им пришлось перебраться в подвал трёхэтажки, когда ситуация стала накаляться. Сообщается, что они продолжали там жить до 9 мая, пока к ним на помощь не пришли российские военные.
Мирные жители рассказали, что бойцы ВС РФ всячески помогали им. Военнослужащие приносили им лекарства, еду и воду, а потом и вовсе вытащили их оттуда.
Ранее Life.ru писал, что военнослужащие ВС РФ из группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей из города Волчанска под Харьковом. Минобороны по этому поводу сообщало, что российские военнослужащие оказали гражданским всю необходимую медицинскую помощь.
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