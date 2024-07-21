Российские войска "Запад" взяли под контроль сразу два населённых пункта
Армия России освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине освободили населённые пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее в Харьковской области. О достижениях бойцов войск "Запад" говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населённые пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции", – уточнили в МО РФ.
Ранее сообщалось, что операция по освобождению российскими войсками Красногоровки, расположенной к северо-западу от Донецка, близится к завершению. Город фактически освобождён, остались лишь отдельные улицы и здания, которые ещё предстоит очистить. Пленный боец ВСУ сообщил об усталости и дезертирстве сослуживцев в Красногоровке.
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