Российские войска "Запад" взяли под контроль сразу два населённых пункта

Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине освободили населённые пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее в Харьковской области. О достижениях бойцов войск "Запад" говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населённые пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции", – уточнили в МО РФ.