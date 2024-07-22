Минобороны показало, как "Искандер" уничтожил очередной украинский HIMARS

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар из ОТРК "Искандер-М" по ангару ВСУ с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области. В результате атаки техника противника была уничтожена, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил ангар с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Расчёт ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанёс ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в населённом пункте Новопетровка Николаевской области. В результате удара уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, обслуживающими пусковые", — говорится в публикации ведомства.

На опубликованных кадрах можно увидеть момент удара по складскому комплексу, сопровождающегося мощным взрывом. Также в ролике видно, как после атаки на объекте началась детонация.