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22 июля, 11:39

Минобороны показало, как "Искандер" уничтожил очередной украинский HIMARS

"Искандер-М" ВС РФ уничтожил ангар с РСЗО HIMARS ВСУ в Николаевской области

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар из ОТРК "Искандер-М" по ангару ВСУ с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области. В результате атаки техника противника была уничтожена, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил ангар с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Расчёт ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанёс ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в населённом пункте Новопетровка Николаевской области. В результате удара уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, обслуживающими пусковые", — говорится в публикации ведомства.

На опубликованных кадрах можно увидеть момент удара по складскому комплексу, сопровождающегося мощным взрывом. Также в ролике видно, как после атаки на объекте началась детонация.

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Вчера Минобороны публиковало ещё один видеоролик с работой ОТРК "Искандер-М", целью которых стали два воинских эшелона украинской армии в ДНР, каждый состоял из 20 платформ. Потери ВСУ составили до 240 человек личного состава и свыше 60 единиц военной техники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Red_Baron

Юрий Лысенко
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