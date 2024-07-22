С неба сыпалась пыль: ВС РФ в щепки разнесли склад ВСУ возле ж/д станции под Харьковом
Подполье: ВС РФ нанесли удар по складу ВСУ в Харьковской области
Склад с боеприпасами, оборудованный бойцами ВСУ на железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области, был уничтожен после удара ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.
"По сообщениям местных жителей, чуть позже часа ночи был сильный взрыв в направлении железнодорожного вокзала. Ракета "Искандер" (предварительно) попала в склад с боекомплектом возле ж/д вокзала. Удар был такой силы, что через некоторое время после прилёта с неба сыпалась пыль и песок", — сообщил подпольщик.
А ранее группировка войск "Север" российских Вооружённых сил ночью нанесла удар из РСЗО "Град" по укреплениям и личному составу ВСУ в Харьковской области.
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