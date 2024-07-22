Российские "Грады" ночью разнесли укреплённые позиции ВСУ в Харьковской области

Группировка войск "Север" российских Вооружённых сил ночью нанесла удар из РСЗО "Град" по укреплениям и личному составу ВСУ в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили представители Минобороны РФ.

"Расчёты РСЗО "Град" группировки войск "Север" в ночное время уничтожили очередные укрепленные позиции с живой силой ВСУ, где были сосредоточены резервы", — сообщили в ведомстве.

Представители Министерства также отметили, что данный тип оружия хорошо себя показывает, нанося площадное поражение. Он обладает высокой эффективностью против скоплений украинских пехотных подразделений.

"Наша основная сейчас задача — это поражение живой силы и техники противника. То есть не позволять противнику отрабатывать по Белгороду, а также по приграничным районам, дабы не допустить гибели мирных жителей", — пояснил старший офицер батареи с позывным "Сапфир".