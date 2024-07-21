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Больше тысячи солдат ВСУ взяты в кольцо под Нью-Йорком

ВС РФ окружили два украинских батальона вблизи Нью-Йорка в ДНР

21 июля, 13:03
ВС РФ окружили два украинских батальона в ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ окружили два украинских батальона в ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Два украинских батальона, в которых может насчитываться до тысячи человек, попали в окружение к российским войскам вблизи посёлка Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Об этом пишет RG.ru со ссылкой на военкоров.

Сейчас боестолкновения за освобождение посёлка продолжаются. Российские бойцы контролируют центральную часть населённого пункта и прорвались на оборонительные линии противника с востока.

Красногоровка в ДНР практически полностью освобождена
Красногоровка в ДНР практически полностью освобождена

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие за сутки освободили населённые пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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