Больше тысячи солдат ВСУ взяты в кольцо под Нью-Йорком
ВС РФ окружили два украинских батальона вблизи Нью-Йорка в ДНР
ВС РФ окружили два украинских батальона в ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Два украинских батальона, в которых может насчитываться до тысячи человек, попали в окружение к российским войскам вблизи посёлка Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Об этом пишет RG.ru со ссылкой на военкоров.
Сейчас боестолкновения за освобождение посёлка продолжаются. Российские бойцы контролируют центральную часть населённого пункта и прорвались на оборонительные линии противника с востока.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие за сутки освободили населённые пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее в Харьковской области.