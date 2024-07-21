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ВС РФ сбили украинский Ми-8, две авиабомбы Hammer и два снаряда HIMARS

21 июля, 10:48

Российские войска за сутки уничтожили украинский вертолёт Ми-8, две французские авиабомбы Hammer и два американских снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Средствами ПВО в течение суток сбиты: вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 40 БПЛА самолётного типа", — уточнили в ведомстве.

Всего, по данным министерства, с начала спецоперации уничтожены 630 самолётов ВСУ, 278 вертолётов, 27955 беспилотников, 554 зенитных ракетных комплекса, 16624 танка и других бронемашин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12184 орудия полевой артиллерии и миномётов, 23910 военных автомобилей.

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Также сообщалось, что украинская армия лишилась 510 военных, а также двух складов со снарядами в зоне ответственности группировки войск "Юг" ВС РФ. Кроме того, военные отразили атаку штурмового отряда 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и уничтожили бронетранспортёр и два автомобиля.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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