Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 10:35

Бойцы "Юга" оставили ВСУ без двух складов боеприпасов и полтысячи солдат в зоне СВО

Российская группировка войск "Юг" уничтожила 510 бойцов ВСУ и склады боеприпасов

Украинская армия лишилась 510 военных, а также двух складов со снарядами в зоне ответственности группировки войск "Юг" ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, военные отразили атаку штурмового отряда 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и уничтожили бронетранспортёр и два автомобиля.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Григоровка, Часов Яр, Ильинка, Катериновка ДНР", — рассказали в военном ведомстве.

Там отметили, что в ходе боёв также была ликвидирована 155-миллиметровая артиллерийская установка Krab производства Польши, американские 155-миллиметровые гаубицы М777, М114 и британская FH-70, а также два 152-миллиметровых орудия Д-20, три американских 105-миллиметровых орудия М119 и 105-миллиметровая гаубица L-119.

ВСУ за сутки лишились установки HIMARS и гаубицы Panzerhaubitze 2000 в зоне СВО
ВСУ за сутки лишились установки HIMARS и гаубицы Panzerhaubitze 2000 в зоне СВО

А ранее сообщалось, что Южная группировка войск ВС РФ лишила противника 560 бойцов и боевой бронемашины Humvee. Кроме того, украинская армия потеряла американского бронетранспортёра М113 и пять пикапов.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров