Украинская армия лишилась 510 военных, а также двух складов со снарядами в зоне ответственности группировки войск "Юг" ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, военные отразили атаку штурмового отряда 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и уничтожили бронетранспортёр и два автомобиля.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Григоровка, Часов Яр, Ильинка, Катериновка ДНР", — рассказали в военном ведомстве.

Там отметили, что в ходе боёв также была ликвидирована 155-миллиметровая артиллерийская установка Krab производства Польши, американские 155-миллиметровые гаубицы М777, М114 и британская FH-70, а также два 152-миллиметровых орудия Д-20, три американских 105-миллиметровых орудия М119 и 105-миллиметровая гаубица L-119.