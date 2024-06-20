ВСУ за сутки лишились установки HIMARS и гаубицы Panzerhaubitze 2000 в зоне СВО

Подразделения российской группировки войск "Север" за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое и Липцы Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Потери украинской армии, по данным ведомства, составили до 290 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились американской установки РСЗО HIMARS, а ещё потеряли немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000.