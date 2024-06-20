ВСУ за сутки лишились установки HIMARS и гаубицы Panzerhaubitze 2000 в зоне СВО
Группировка войск "Север" лишила ВСУ до 290 бойцов и установки HIMARS
Подразделения российской группировки войск "Север" за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое и Липцы Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Потери украинской армии, по данным ведомства, составили до 290 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились американской установки РСЗО HIMARS, а ещё потеряли немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000.
"Потери противника составили до 290 военнослужащих, три автомобиля, пусковая установка РСЗО М142 HIMARS производства США, 155 мм гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ", — говорится в сообщении министерства.
Также украинские войска лишились 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицы Д-30 и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
А ранее сообщалось, что Южная группировка войск ВС РФ лишила противника 560 бойцов и боевой бронемашины Humvee. Кроме того, украинская армия лишилась американского бронетранспортёра М113 и потеряла пять пикапов.
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