В зоне проведения спецоперации (СВО) был уничтожен ещё один танк Abrams. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, удар по американской боевой машине, которую использовали украинские военные, был нанесён подразделениями российской группировки войск "Центр".

За прошедшие сутки бойцы данной группировки улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й, 41-й, 47-й и 151-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Александро-Шультино, Ивановка, Торецк, Новосёловка Первая, Михайловка и Калиново в ДНР. Кроме того, были отражены семь контратак штурмовых групп противника.

"ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства СШA, два пикапа, 152-мм гаубицу Мста-Б, 100-мм пушку МТ-12 "Рапира"", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.