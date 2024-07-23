Ещё один боец СВО подбил очередной американский Abrams и получит полмиллиона

Подразделения группировки войск "Центр" уничтожила очередной американский танк Abrams, за которые выдаётся награда в полмиллиона рублей, а также лишила противника трёх складов со снарядами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Димитров, Гродовка, Розовка, Камышевка и Новосёловка Первая ДНР", — говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что за сутки российским бойцам удалось отразить шесть контратак штурмовых групп 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад украинской армии.

За это время ВСУ лишились до 405 солдат, трёх танков, в том числе М1А1 "Абрамс", трёх боевых машин, двух пикапов, 155-мм самоходной артиллерийской установки "Богдана". Кроме того, ВС РФ ликвидировали 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".