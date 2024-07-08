ВСУ потеряли очередной танк Abrams в зоне СВО
Группировка "Центр" ВС России лишила ВСУ очередного танка Abrams
Танк Abrams. Обложка © Wikipedia
В зоне проведения спецоперации (СВО) был уничтожен ещё один танк Abrams. Как сообщили в Минобороны РФ, удар по американской боевой машине, которую использовали украинские военнослужащие, был нанесён подразделениями российской группировки войск "Центр".
За прошедшие сутки наши бойцы улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Розовка, Новгородское и Новосёловка Первая в ДНР. Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад украинской армии.
"Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Ранее Минобороны РФ опровергло заявления Киева об ударах по гражданским объектам. В ведомстве подчеркнули, что подобные "истерики" киевского режима происходят не первый год и каждый раз накануне очередной "сходки своих покровителей из НАТО". Целью таких провокаций в Минобороны видят обеспечение дальнейшего финансирования Незалежной и продолжение войны "до последнего украинца". Напомним, поздним утром 8 июля на Украине прогремела серия взрывов. В частности, их слышали в Кривом Роге, Кропивницком и Киеве. В столице Незалежной, например, хлопок зафиксировали в районе военного завода "Артём".