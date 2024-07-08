ВСУ потеряли очередной танк Abrams в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации (СВО) был уничтожен ещё один танк Abrams. Как сообщили в Минобороны РФ, удар по американской боевой машине, которую использовали украинские военнослужащие, был нанесён подразделениями российской группировки войск "Центр".

За прошедшие сутки наши бойцы улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Розовка, Новгородское и Новосёловка Первая в ДНР. Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад украинской армии.

"Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.