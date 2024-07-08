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8 июля, 11:37

ВСУ потеряли очередной танк Abrams в зоне СВО

Группировка "Центр" ВС России лишила ВСУ очередного танка Abrams

Танк Abrams. Обложка © Wikipedia

Танк Abrams. Обложка © Wikipedia

В зоне проведения спецоперации (СВО) был уничтожен ещё один танк Abrams. Как сообщили в Минобороны РФ, удар по американской боевой машине, которую использовали украинские военнослужащие, был нанесён подразделениями российской группировки войск "Центр".

За прошедшие сутки наши бойцы улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Розовка, Новгородское и Новосёловка Первая в ДНР. Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад украинской армии.

"Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине
Российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине

Ранее Минобороны РФ опровергло заявления Киева об ударах по гражданским объектам. В ведомстве подчеркнули, что подобные "истерики" киевского режима происходят не первый год и каждый раз накануне очередной "сходки своих покровителей из НАТО". Целью таких провокаций в Минобороны видят обеспечение дальнейшего финансирования Незалежной и продолжение войны "до последнего украинца". Напомним, поздним утром 8 июля на Украине прогремела серия взрывов. В частности, их слышали в Кривом Роге, Кропивницком и Киеве. В столице Незалежной, например, хлопок зафиксировали в районе военного завода "Артём".

Наталья Исакова
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