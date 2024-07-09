Российских военных на полигонах учат бить по уязвимым местам танков Abrams и Leopard

Российские военнослужащие в рамках программы подготовки на полигонах обучаются наносить удары по слабым местам американских танков Abrams. Об этом рассказал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров в программе "Соловьёв Live".

"Все представляли танки Abrams или там Leopard, как будто они особенные, как будто они не горят, как будто они сделаны из другого металла. Нет, конечно. Мы сделали большие баннеры, на полигонах они сейчас стоят, где [представлены] уязвимые места танка, и показали, с каких расстояний бить танк лучше. В том числе с применением каких средств поражения", — пояснил замглавы Минобороны.

По его словам, танкам ВСУ доставляют огромные проблемы минные поля, российская авиация, а также группы истребителей танков, которых было создано около 180.