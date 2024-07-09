Российских военных на полигонах учат бить по уязвимым местам танков Abrams и Leopard
Евкуров: Бойцов ВС РФ на полигонах учат эффективно уничтожать Abrams и Leopard
Российские военнослужащие в рамках программы подготовки на полигонах обучаются наносить удары по слабым местам американских танков Abrams. Об этом рассказал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров в программе "Соловьёв Live".
"Все представляли танки Abrams или там Leopard, как будто они особенные, как будто они не горят, как будто они сделаны из другого металла. Нет, конечно. Мы сделали большие баннеры, на полигонах они сейчас стоят, где [представлены] уязвимые места танка, и показали, с каких расстояний бить танк лучше. В том числе с применением каких средств поражения", — пояснил замглавы Минобороны.
По его словам, танкам ВСУ доставляют огромные проблемы минные поля, российская авиация, а также группы истребителей танков, которых было создано около 180.
Американские Abrams, некогда рекламируемые Киевом как "оружие победы" в войне против России, уничтожаются российскими войсками один за другим. Украинские военные также прекрасно понимают, что нахождение внутри такой боевой машины лишь повышает угрозу для их жизни, поэтому ранее две бригады ВСУ под натиском ВС РФ покинули позиции, оставив там танк Abrams.
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