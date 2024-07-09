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9 июля, 06:40

Вооружённые Abrams и Bradley бригады ВСУ сдали без боя позиции в ДНР

В ДНР заявили, что две бригады ВСУ сбежали у Евгеновки и Новосёловки Первой

Бойцы сразу двух бригад Вооружённых сил Украины ушли с позиций, оборудованных у посёлков Евгеновка и Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в силовых ведомствах региона.

"У Евгеновки и Новосёловки Первой для подразделений противника сложилась не самая завидная ситуация. Там стояли две бригады, и их личный состав ушёл вглубь своей обороны. Не выдержали натиска", — пояснил собеседник ТАСС.

По его словам, этот участок линии боевого соприкосновения стал особо сложным для противника. Подразделения ВСУ потеряли здесь не только очень много людей, но и технику: БМП Bradley, танк Abrams и три пикапа.

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Как ранее рассказывал Life.ru, об уничтожении танка Abrams под Новосёловкой Первой стало известно 8 июля из брифинга Министерства обороны РФ. В тот день российские бойцы не только сократили "помощь от западных партнёров" Украине, но и нанесли поражения составам 47-й и 110-й мехбригад ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны. Помимо того, ВС РФ успешно отразили пять контратак штурмгрупп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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