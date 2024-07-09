Вооружённые Abrams и Bradley бригады ВСУ сдали без боя позиции в ДНР

Бойцы сразу двух бригад Вооружённых сил Украины ушли с позиций, оборудованных у посёлков Евгеновка и Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в силовых ведомствах региона.

"У Евгеновки и Новосёловки Первой для подразделений противника сложилась не самая завидная ситуация. Там стояли две бригады, и их личный состав ушёл вглубь своей обороны. Не выдержали натиска", — пояснил собеседник ТАСС.

По его словам, этот участок линии боевого соприкосновения стал особо сложным для противника. Подразделения ВСУ потеряли здесь не только очень много людей, но и технику: БМП Bradley, танк Abrams и три пикапа.