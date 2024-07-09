Вооружённые Abrams и Bradley бригады ВСУ сдали без боя позиции в ДНР
В ДНР заявили, что две бригады ВСУ сбежали у Евгеновки и Новосёловки Первой
Бойцы сразу двух бригад Вооружённых сил Украины ушли с позиций, оборудованных у посёлков Евгеновка и Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в силовых ведомствах региона.
"У Евгеновки и Новосёловки Первой для подразделений противника сложилась не самая завидная ситуация. Там стояли две бригады, и их личный состав ушёл вглубь своей обороны. Не выдержали натиска", — пояснил собеседник ТАСС.
По его словам, этот участок линии боевого соприкосновения стал особо сложным для противника. Подразделения ВСУ потеряли здесь не только очень много людей, но и технику: БМП Bradley, танк Abrams и три пикапа.
Как ранее рассказывал Life.ru, об уничтожении танка Abrams под Новосёловкой Первой стало известно 8 июля из брифинга Министерства обороны РФ. В тот день российские бойцы не только сократили "помощь от западных партнёров" Украине, но и нанесли поражения составам 47-й и 110-й мехбригад ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны. Помимо того, ВС РФ успешно отразили пять контратак штурмгрупп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад противника.
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