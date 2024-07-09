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9 июля, 06:18

Опубликовано видео удара российского "Искандера" по колонне бронетехники ВСУ под Сумами

Расчёт "Искандер-М" уничтожил колонну техники ВСУ из 20 авто в Сумской области

Колонна военной техники украинской армии была уничтожена в Сумской области расчётом российского комплекса "Искандер-М". Эпичные кадры удара показала пресс-служба Министерства обороны России.

"Искандер-М" уничтожил колонну военной техники и склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Расчёт ОТРК "Искандер-М" нанёс ракетный удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в Стецковке Сумской области. В результате удара уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ и до 65 боевиков ВСУ", — говорится в публикации военного ведомства.

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Ранее в Минобороны доложили, что российским военнослужащим удалось уничтожить три установки американских РСЗО HIMARS, а также иностранных специалистов, которые занимались их обслуживанием. Кроме того, войска Российской Федерации нанесли удары по местам сосредоточения личного состава и техники ВСУ в 122 районах СВО.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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