Опубликовано видео удара российского "Искандера" по колонне бронетехники ВСУ под Сумами
Расчёт "Искандер-М" уничтожил колонну техники ВСУ из 20 авто в Сумской области
Колонна военной техники украинской армии была уничтожена в Сумской области расчётом российского комплекса "Искандер-М". Эпичные кадры удара показала пресс-служба Министерства обороны России.
"Искандер-М" уничтожил колонну военной техники и склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Расчёт ОТРК "Искандер-М" нанёс ракетный удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в Стецковке Сумской области. В результате удара уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ и до 65 боевиков ВСУ", — говорится в публикации военного ведомства.
Ранее в Минобороны доложили, что российским военнослужащим удалось уничтожить три установки американских РСЗО HIMARS, а также иностранных специалистов, которые занимались их обслуживанием. Кроме того, войска Российской Федерации нанесли удары по местам сосредоточения личного состава и техники ВСУ в 122 районах СВО.
Telegram / Минобороны России