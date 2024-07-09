Опубликовано видео удара российского "Искандера" по колонне бронетехники ВСУ под Сумами

"Расчёт ОТРК "Искандер-М" нанёс ракетный удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в Стецковке Сумской области. В результате удара уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ и до 65 боевиков ВСУ", — говорится в публикации военного ведомства.

Ранее в Минобороны доложили, что российским военнослужащим удалось уничтожить три установки американских РСЗО HIMARS, а также иностранных специалистов, которые занимались их обслуживанием. Кроме того, войска Российской Федерации нанесли удары по местам сосредоточения личного состава и техники ВСУ в 122 районах СВО.