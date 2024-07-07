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7 июля, 10:55

ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ, уничтожили две установки Patriot и радар Giraffe

За минувшие сутки ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ, сообщили в Минобороны. Также уничтожены шведский радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО Giraffe и две американские пусковые установки ЗРК Patriot.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение авиационной технике на аэродроме и скоплениям живой силы и техники в 119 районах. А системы ПВО сбили два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS и 31 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны. Также уничтожены три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ под Харьковом
ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ под Харьковом

Напомним, за минувшую неделю ВС РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине. В частности, целями стали военные аэродромы, объекты энергетики и цеха сборки ударных дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Матвей Константинов
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