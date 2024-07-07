ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ, уничтожили две установки Patriot и радар Giraffe
За минувшие сутки ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ, сообщили в Минобороны. Также уничтожены шведский радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО Giraffe и две американские пусковые установки ЗРК Patriot.
Кроме того, российские бойцы нанесли поражение авиационной технике на аэродроме и скоплениям живой силы и техники в 119 районах. А системы ПВО сбили два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS и 31 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны. Также уничтожены три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.
Напомним, за минувшую неделю ВС РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине. В частности, целями стали военные аэродромы, объекты энергетики и цеха сборки ударных дронов.
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