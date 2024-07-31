Группировка войск "Запад" за последние сутки захватила 33 опорных пункта, ранее удерживаемых украинскими силами. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь группировки Иван Бигма.

"В результате активных действий мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю и овладели 33 опорными пунктами противника", — заявил он.

В ходе активных боевых действий мотострелковые подразделения получили контроль над ключевыми позициями противника. Поддержка артиллерии и авиации способствовала поражению личного состава и техники нескольких украинских бригад в таких районах, как Стельмаховка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Макеевка и Новаторское.