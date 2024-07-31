Группировка "Запад" захватила 33 опорных пункта ВСУ за сутки
Группировка войск "Запад" за последние сутки захватила 33 опорных пункта, ранее удерживаемых украинскими силами. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь группировки Иван Бигма.
"В результате активных действий мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю и овладели 33 опорными пунктами противника", — заявил он.
В ходе активных боевых действий мотострелковые подразделения получили контроль над ключевыми позициями противника. Поддержка артиллерии и авиации способствовала поражению личного состава и техники нескольких украинских бригад в таких районах, как Стельмаховка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Макеевка и Новаторское.
Ранее Life.ru сообщал о других успехах группировки "Запад" ВС РФ. В их зоне ответственности украинские войска понесли значительные потери: до 540 солдат, бронетранспортёр Stryker и 16 автомобилей. Российские силы нанесли удар по 116-й механизированной бригаде, 117-й бригаде территориальной обороны и 1-й бригаде Нацгвардии, а также по позициям в районах Табаевки, Купянска-Узлового и Красного Лимана.
VK / Минобороны РФ