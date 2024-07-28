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28 июля, 10:59

ВСУ потеряли до 540 солдат и БТР Stryker в зоне работы группировки "Запад" ВС РФ

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 540 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Запад" ВС РФ. Наши бойцы нанесли поражение 116-й механизированной бригаде армии противника, 117-й бригаде территориальной обороны и 1-й бригаде Нацгвардии в районах Табаевки, Купянска-Узлового Харьковской области и Красного Лимана Донецкой Народной Республики,

"ВСУ потеряли <...> бронетранспортёр Stryker производства США и 16 автомобилей", — говорится в сообщении.

А в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две американские 155-миллиметровые гаубицы М777, польская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана" и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Кроме того, уничтожено восемь складов боеприпасов.

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Ранее Минобороны отчиталось о поражении в зоне СВО радиолокационной станции американского ЗРК Patriot. Также целями стали скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Матвей Константинов
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