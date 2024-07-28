Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 10:46

ВС России поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot ВСУ

Система ПВО Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Система ПВО Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

За минувшие сутки ВС России поразили радиолокационную станцию американской зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. Были у российской армии и другие цели.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены <...> скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах", — говорится в сообщении.

Средства ПВО перехватили 14 украинских БПЛА над пятью регионами
Средства ПВО перехватили 14 украинских БПЛА над пятью регионами

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении сразу двух населённых пунктов в Донецкой Народной Республике — Прогресса и Евгеновки. Их взяли бойцы "Южной" группировки ВС РФ.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров