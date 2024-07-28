ВС России поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot ВСУ

За минувшие сутки ВС России поразили радиолокационную станцию американской зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. Были у российской армии и другие цели.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены <...> скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах", — говорится в сообщении.