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27 июля, 04:20

Средства ПВО перехватили 14 украинских БПЛА над пятью регионами

Минобороны: Силы ПВО сбили 14 беспилотников за ночь над пятью регионами РФ

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями", — рассказали в оборонном ведомстве.

Средства ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью в течение часа
Средства ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью в течение часа

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Также сообщалось об уничтожении БПЛА в Курской области и Липецкой, где дрон упал рядом с жилым домом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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