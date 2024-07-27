Средства ПВО перехватили 14 украинских БПЛА над пятью регионами
Минобороны: Силы ПВО сбили 14 беспилотников за ночь над пятью регионами РФ
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Также сообщалось об уничтожении БПЛА в Курской области и Липецкой, где дрон упал рядом с жилым домом.
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