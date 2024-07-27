Средства ПВО перехватили 14 украинских БПЛА над пятью регионами

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями", — рассказали в оборонном ведомстве.