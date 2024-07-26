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Регион
26 июля, 20:53

Средства ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью в течение часа

Богомаз: Силы ПВО сбили 14 беспилотников над Брянской областью

Силы ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью в течение часа. Ранее было уничтожено ещё два вражеских объекта, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Изначально сообщалось о двух уничтоженных объектах, которые сбили над Погарским и Навлинским районами. Позже ВСУ попытались атаковать регион вновь: за час было ликвидировано ещё 12 БПЛА.

"В течение часа подразделениями Министерства обороны РФ уничтожены ещё двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — написал Богомаз в телеграм-канале и добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Над Курской областью за сутки уничтожили 36 дронов ВСУ
Над Курской областью за сутки уничтожили 36 дронов ВСУ

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Курской и Ростовской областей. Речь идёт о шести ликвидированных объектах.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko

Оксана Попова
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