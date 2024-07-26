Средства ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью в течение часа

Силы ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью в течение часа. Ранее было уничтожено ещё два вражеских объекта, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Изначально сообщалось о двух уничтоженных объектах, которые сбили над Погарским и Навлинским районами. Позже ВСУ попытались атаковать регион вновь: за час было ликвидировано ещё 12 БПЛА.

"В течение часа подразделениями Министерства обороны РФ уничтожены ещё двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — написал Богомаз в телеграм-канале и добавил, что пострадавших и разрушений нет.