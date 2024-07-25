Над Курской областью за сутки уничтожили 36 дронов ВСУ
Смирнов: Над территорией Курской области за сутки ликвидировано 36 дронов ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы уничтожили 36 украинских беспилотников за сутки над территорией Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"Ночью наши бойцы ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА самолётного типа. <…> Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 14 украинских дронов", — написал Смирнов в телеграм-канале.
Днём ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны успешно пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием 18 БПЛА. Вражеские объекты были уничтожены над Курской областью.
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