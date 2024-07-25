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25 июля, 20:21

Над Курской областью за сутки уничтожили 36 дронов ВСУ

Смирнов: Над территорией Курской области за сутки ликвидировано 36 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы уничтожили 36 украинских беспилотников за сутки над территорией Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Ночью наши бойцы ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА самолётного типа. <…> Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 14 украинских дронов", — написал Смирнов в телеграм-канале.

Два БПЛА самолётного типа уничтожено над Белгородской областью
Два БПЛА самолётного типа уничтожено над Белгородской областью

Днём ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны успешно пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием 18 БПЛА. Вражеские объекты были уничтожены над Курской областью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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