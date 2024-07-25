Российские силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над Курской областью
Российские силы противовоздушной обороны успешно пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием 18 БПЛА. Как сообщили в Минобороны РФ, она была сорвана в Курской области в период с 21:30 до 23:00 мск.
Дежурные средства ПВО отразили нападение, уничтожив 18 украинских дронов над Курской областью. Оперативные действия российских военных предотвратили возможные разрушения и жертвы среди мирного населения.
Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над регионом 13 украинских беспилотников. Позднее он дополнил, что силы ПВО уничтожили ещё четыре украинских беспилотника.
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