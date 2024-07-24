Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 11:38

Российские силы ПВО за сутки сбили две ракеты "Точка-У" и 61 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две тактические ракеты "Точка-У", две французские управляемые авиабомбы Hammer и 61 дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в среду, 24 июля.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

А ранее Life.ru писал, что российские войска группировки "Запад" спалили немецкий танк Leopard и три склада боеприпасов ВСУ. Украинская армия лишилась в боях до 520 бойцов.

Минобороны показало, как "Искандер" уничтожил очередной украинский HIMARS
Минобороны показало, как "Искандер" уничтожил очередной украинский HIMARS
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров