Российские силы ПВО за сутки сбили две ракеты "Точка-У" и 61 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две тактические ракеты "Точка-У", две французские управляемые авиабомбы Hammer и 61 дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в среду, 24 июля.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении оборонного ведомства.