За сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Запад" потеряли три склада с боеприпасами, немецкий танк Leopard и до 520 военнослужащих. Об этом рассказывает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Песчаное Харьковской области, Макеевка ЛуНР и Красный Лиман ДНР", — говорится в сообщении.

Также Министерство обороны сообщило о том, что войска смогли отразить две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Помимо боеприпасов, танка и военнослужащих, враг потерял бронетранспортёр М113 производства США, 155-мм польскую САУ Krab, 155-мм американскую гаубицу М198, самоходку "Гвоздика", 105-мм британскую гаубицу L-119 и 100-мм пушку МТ-12 "Рапира".