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24 июля, 19:45

Средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над Курской областью

Смирнов: Над Курской областью силами ПВО сбито 13 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Над Медвенским районом силами ПВО сбит украинский БПЛА самолётного типа. <…> Сбито ещё 12 украинских БПЛА самолётного типа в курском небе", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Прошлой ночью украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Судже Курской области. Повреждены технологические помещения и некоторое оборудование, пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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