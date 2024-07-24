Средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Над Медвенским районом силами ПВО сбит украинский БПЛА самолётного типа. <…> Сбито ещё 12 украинских БПЛА самолётного типа в курском небе", — написал чиновник в телеграм-канале.