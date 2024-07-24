Средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над Курской областью
Смирнов: Над Курской областью силами ПВО сбито 13 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"Над Медвенским районом силами ПВО сбит украинский БПЛА самолётного типа. <…> Сбито ещё 12 украинских БПЛА самолётного типа в курском небе", — написал чиновник в телеграм-канале.
Прошлой ночью украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Судже Курской области. Повреждены технологические помещения и некоторое оборудование, пострадавших нет.
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