За последние сутки Вооружённые Силы РФ уничтожили пункт управления и склад БПЛА 63-й механизированной бригады ВСУ, а также низковысотный обнаружитель, радиолокационную станцию подсвета цели и наведения, кабину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, были поражены скопления живой силы и боевой техники противника в 146 районах. Удары по военным целям наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.