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24 июля, 11:37

Российская Армия разбомбила пункт управления и склад беспилотников ВСУ

За сутки ВС РФ уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ

За последние сутки Вооружённые Силы РФ уничтожили пункт управления и склад БПЛА 63-й механизированной бригады ВСУ, а также низковысотный обнаружитель, радиолокационную станцию подсвета цели и наведения, кабину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, были поражены скопления живой силы и боевой техники противника в 146 районах. Удары по военным целям наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 20 июля ВСУ за сутки потеряли 640 человек личного состава, САУ Braveheart и 18 автомобилей в зоне ответственности подразделения Южной группировки войск РФ. Также ВС РФ отразили две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Николай Рюмин
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