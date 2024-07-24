Российская Армия разбомбила пункт управления и склад беспилотников ВСУ
За сутки ВС РФ уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ
За последние сутки Вооружённые Силы РФ уничтожили пункт управления и склад БПЛА 63-й механизированной бригады ВСУ, а также низковысотный обнаружитель, радиолокационную станцию подсвета цели и наведения, кабину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщили в Минобороны РФ.
Помимо того, были поражены скопления живой силы и боевой техники противника в 146 районах. Удары по военным целям наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Ранее Life.ru рассказывал, что 20 июля ВСУ за сутки потеряли 640 человек личного состава, САУ Braveheart и 18 автомобилей в зоне ответственности подразделения Южной группировки войск РФ. Также ВС РФ отразили две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.
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