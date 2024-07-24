В небе над Курской областью уничтожено ещё четыре украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью ещё четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сбито ещё четыре украинских БПЛА самолётного типа. Спасибо ПВО!" — написал глава региона в телеграм-канале.