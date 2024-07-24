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24 июля, 20:31

В небе над Курской областью уничтожено ещё четыре украинских БПЛА

Смирнов: Силы ПВО уничтожили над Курской областью ещё 4 беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью ещё четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сбито ещё четыре украинских БПЛА самолётного типа. Спасибо ПВО!" — написал глава региона в телеграм-канале.

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Напомним, что ранее над Курской областью было сбито 13 украинских беспилотников. Вражеские объекты были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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