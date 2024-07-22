Два БПЛА самолётного типа уничтожено над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё два украинских БПЛА самолётного типа над территорией Белгородской области. Об отбитой атаке ВСУ информирует Минобороны России.

"22 июля текущего года около 18:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.