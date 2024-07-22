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22 июля, 17:08

Два БПЛА самолётного типа уничтожено над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё два украинских БПЛА самолётного типа над территорией Белгородской области. Об отбитой атаке ВСУ информирует Минобороны России.

"22 июля текущего года около 18:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.

Российская ПВО отбила атаку БПЛА в Астраханской области
Российская ПВО отбила атаку БПЛА в Астраханской области

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские силы ПВО уничтожили 8 беспилотников самолётного типа, с помощью которых украинская армия пыталась провести свои атаки в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря.

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VK / Минобороны России

Андрей Бражников
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