Российская ПВО отбила атаку БПЛА в Астраханской области
Утром 22 июля российская ПВО и средства РЭБ успешно отразили попытку украинской армии атаковать Астраханскую область с помощью беспилотников. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно", — написал глава области.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские силы ПВО уничтожили 8 беспилотников самолётного типа, с помощью которых украинская армия пыталась провести свои атаки в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря.
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