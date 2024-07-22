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22 июля, 05:19

Российская ПВО отбила атаку БПЛА в Астраханской области

Утром 22 июля российская ПВО и средства РЭБ успешно отразили попытку украинской армии атаковать Астраханскую область с помощью беспилотников. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно", — написал глава области.

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Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские силы ПВО уничтожили 8 беспилотников самолётного типа, с помощью которых украинская армия пыталась провести свои атаки в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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