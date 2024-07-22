Российская ПВО отбила атаку БПЛА в Астраханской области

Утром 22 июля российская ПВО и средства РЭБ успешно отразили попытку украинской армии атаковать Астраханскую область с помощью беспилотников. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно", — написал глава области.