Инфраструктура НПЗ повреждена в Туапсе после атаки дрона ВСУ
Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода повреждена в Туапсе после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Возник пожар на площади 50 квадратных метров. Его ликвидируют специалисты. К настоящему моменту открытое горение устранено. Пострадавших нет.
ВСУ дважды пытались атаковать Туапсе. В общей сложности в районе города было сбито восемь беспилотников.
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