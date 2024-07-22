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22 июля, 04:37

Инфраструктура НПЗ повреждена в Туапсе после атаки дрона ВСУ

Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода повреждена в Туапсе после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Возник пожар на площади 50 квадратных метров. Его ликвидируют специалисты. К настоящему моменту открытое горение устранено. Пострадавших нет.

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ВСУ дважды пытались атаковать Туапсе. В общей сложности в районе города было сбито восемь беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артур Лапсаков
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