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22 июля, 03:01

Силы ПВО сбили восемь дронов над Туапсе

Система противовоздушной обороны поразила восемь беспилотников в районе города Туапсе, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале, добавив, что обследование территории продолжается.

Мужчина заработал контузию после атаки БПЛА на его авто в селе под Белгородом
Мужчина заработал контузию после атаки БПЛА на его авто в селе под Белгородом

Также этой ночью очередному обстрелу подвергся белгородский город Шебекино. Пострадал один мирный житель, который отказался от госпитализации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Артур Лапсаков
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