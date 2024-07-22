Силы ПВО сбили восемь дронов над Туапсе
Система противовоздушной обороны поразила восемь беспилотников в районе города Туапсе, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
"По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале, добавив, что обследование территории продолжается.
Также этой ночью очередному обстрелу подвергся белгородский город Шебекино. Пострадал один мирный житель, который отказался от госпитализации.
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