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22 июля, 00:10

Житель Шебекина пострадал при повторном обстреле со стороны ВСУ

Город Шебекино повторно подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадал мирный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчине с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", — написал Гладков.

В результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом с находящейся внутри 87-летней женщиной. Её спасли сотрудники ПСЧ и передали бригаде скорой помощи. Медики травм не обнаружили, но для обследования доставили в горбольницу № 2 в Белгороде. Осколки повредили также несколько зданий в городе.

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Шебекино часто подвергается обстрелам в последние недели. В связи с этим с 22 июля приостанавливает работу местный автовокзал. Помимо раненых, есть и погибшие мирные жители.

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Telegram / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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