Житель Шебекина пострадал при повторном обстреле со стороны ВСУ

Город Шебекино повторно подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадал мирный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчине с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", — написал Гладков.

В результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом с находящейся внутри 87-летней женщиной. Её спасли сотрудники ПСЧ и передали бригаде скорой помощи. Медики травм не обнаружили, но для обследования доставили в горбольницу № 2 в Белгороде. Осколки повредили также несколько зданий в городе.