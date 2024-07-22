Житель Шебекина пострадал при повторном обстреле со стороны ВСУ
Город Шебекино повторно подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадал мирный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Мужчине с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", — написал Гладков.
В результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом с находящейся внутри 87-летней женщиной. Её спасли сотрудники ПСЧ и передали бригаде скорой помощи. Медики травм не обнаружили, но для обследования доставили в горбольницу № 2 в Белгороде. Осколки повредили также несколько зданий в городе.
Шебекино часто подвергается обстрелам в последние недели. В связи с этим с 22 июля приостанавливает работу местный автовокзал. Помимо раненых, есть и погибшие мирные жители.
Telegram / Настоящий Гладков