Автовокзал в Шебекине с 22 июля приостановит работу из-за атак ВСУ

С понедельника, 22 июля, в городе Шебекине Белгородской области временно приостановят работу автовокзала. Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов. Причина — обстрелы со стороны Украины.

"Решение это временное, в целях безопасности, к сожалению, именно гражданский транспорт становится основной целью для ВСУ", — сказал Жданов во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, автобусы продолжат следовать по привычным маршрутам, однако изменятся начальные и конечные остановки у междугородних рейсов. Временно они будут расположены в районе рынка, уточнил Жданов.