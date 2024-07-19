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19 июля, 17:00

Автовокзал в Шебекине с 22 июля приостановит работу из-за атак ВСУ

С понедельника, 22 июля, в городе Шебекине Белгородской области временно приостановят работу автовокзала. Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов. Причина — обстрелы со стороны Украины.

"Решение это временное, в целях безопасности, к сожалению, именно гражданский транспорт становится основной целью для ВСУ", — сказал Жданов во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, автобусы продолжат следовать по привычным маршрутам, однако изменятся начальные и конечные остановки у междугородних рейсов. Временно они будут расположены в районе рынка, уточнил Жданов.

Ранее сообщалось, что умер 16-летний подросток, пострадавший при обстреле Шебекина со стороны ВСУ. Врачи неделю боролись за жизнь мальчика, который потерял четыре литра крови. Во время госпитализации у него дважды останавливалось сердце, подростка реанимировали, но, увы, чуда не случилось.

Три жителя Шебекина пострадали от обстрела со стороны ВСУ
Три жителя Шебекина пострадали от обстрела со стороны ВСУ
Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Наталья Исакова
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