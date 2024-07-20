Погибшим при ударе ВСУ по Шебекину подростком оказался 16-летний боксёр
Погибшим в результате удара по Шебекину подростком оказался воспитанник "Академии спорта", боксёр Иван Ш. Обложка © Telegram / Федерация Бокса России
Погибшим в результате удара по Шебекину в Белгородской области подростком оказался воспитанник "Академии спорта", боксёр Иван Ш. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.
"Иван был воспитанником "Академии спорта", призёром первенства Белгородской области по боксу. Только в этом году забрал документы из академии по окончании девятого класса. В день трагедии юный спортсмен также занимался спортом, был на тренировке, а вечером произошло несчастье", — заявил руководитель Федерации бокса Белгородской области Виталий Дунайцев.
Похороны подростка состоятся в понедельник, 22 июля. Федерация бокса России выразила соболезнования родным и близким боксёра.
Напомним, 11 июля Шебекино подверглось мощному и длительному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали семь человек, повреждены несколько зданий и множество автомобилей. Уже вечером украинская армия атаковала город с помощью беспилотников, ранены три жителя. Позднее дрон ВСУ сбросил снаряд на детскую площадку, пострадали пятеро несовершеннолетних, в том числе вышеназванный подросток. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Спустя неделю он скончался.