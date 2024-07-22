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22 июля, 04:15

За ночь над регионами и морями России отразили атаку 75 дронов ВСУ

Пятьдесят восемь украинских беспилотников уничтожено и перехвачено за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше половины — 47 — сбито над Ростовской областью. По одному дрону уничтожили над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями и восемь — над Краснодарским краем. Также была пресечена атака 17 БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Силы ПВО сбили восемь дронов над Туапсе
Силы ПВО сбили восемь дронов над Туапсе

А город Шебекино в Белгородской области подвергся ночному обстрелу. Пострадал местный житель. А 87-летняя пенсионерка отделалась испугом от прямого попадания снаряда в дом.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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