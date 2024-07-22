За ночь над регионами и морями России отразили атаку 75 дронов ВСУ
Пятьдесят восемь украинских беспилотников уничтожено и перехвачено за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Больше половины — 47 — сбито над Ростовской областью. По одному дрону уничтожили над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями и восемь — над Краснодарским краем. Также была пресечена атака 17 БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей.
А город Шебекино в Белгородской области подвергся ночному обстрелу. Пострадал местный житель. А 87-летняя пенсионерка отделалась испугом от прямого попадания снаряда в дом.
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