За ночь над регионами и морями России отразили атаку 75 дронов ВСУ

Пятьдесят восемь украинских беспилотников уничтожено и перехвачено за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше половины — 47 — сбито над Ростовской областью. По одному дрону уничтожили над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями и восемь — над Краснодарским краем. Также была пресечена атака 17 БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей.