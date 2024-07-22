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22 июля, 04:08

Украинский беспилотник сбили над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Минувшей ночью над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа", — написал чиновник в телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Силы ПВО сбили восемь дронов над Туапсе
Силы ПВО сбили восемь дронов над Туапсе

Также средства ПВО ночью работали над Смоленской областью, где в воздухе уничтожили дрон-камикадзе. Никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
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