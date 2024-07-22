Украинский беспилотник сбили над Воронежской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа", — написал чиновник в телеграм-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Также средства ПВО ночью работали над Смоленской областью, где в воздухе уничтожили дрон-камикадзе. Никто не пострадал.
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