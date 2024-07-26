Шесть украинских беспилотников уничтожено над Ростовской и Курской областями

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Курской и Ростовской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью", — рассказали в оборонном ведомстве.