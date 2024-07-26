Шесть украинских беспилотников уничтожено над Ростовской и Курской областями
Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили 6 БПЛА над Курской и Ростовской областями
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Курской и Ростовской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией Курской области. Объекты были сбиты в течение 25 июля.
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