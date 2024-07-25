Российские силы за ночь уничтожили 11 БПЛА и два безэкипажных катера ВСУ
Силы ПВО сбили 11 БПЛА над регионами РФ и уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских БПЛА над территорией российских регионов. По информации оборонного ведомства, вражеские объекты ликвидировали над Курской и Белгородской областями, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", — рассказали в оборонном ведомстве.
Также ВСУ попытались атаковать портовую инфраструктуру Крымского полуострова. По информации оборонного ведомства, огневыми средствами были уничтожены два безэкипажных украинских катера, которые направлялись к Крыму.
Ранее российские силы противовоздушной обороны успешно пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием 18 БПЛА. Она была сорвана в Курской области в период с 21:30 до 23:00 мск, 24 июля.