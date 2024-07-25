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Регион
25 июля, 04:58

Российские силы за ночь уничтожили 11 БПЛА и два безэкипажных катера ВСУ

Силы ПВО сбили 11 БПЛА над регионами РФ и уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских БПЛА над территорией российских регионов. По информации оборонного ведомства, вражеские объекты ликвидировали над Курской и Белгородской областями, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", — рассказали в оборонном ведомстве.

Также ВСУ попытались атаковать портовую инфраструктуру Крымского полуострова. По информации оборонного ведомства, огневыми средствами были уничтожены два безэкипажных украинских катера, которые направлялись к Крыму.

Два БПЛА самолётного типа уничтожено над Белгородской областью
Два БПЛА самолётного типа уничтожено над Белгородской областью

Ранее российские силы противовоздушной обороны успешно пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием 18 БПЛА. Она была сорвана в Курской области в период с 21:30 до 23:00 мск, 24 июля.

Оксана Попова
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