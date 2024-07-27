Украинский беспилотник упал рядом с домом в Липецкой области

Украинский беспилотник рухнул у жилого дома в посёлке Ратчино Липецкой области. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

"Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино. Погибших или пострадавших нет. В доме повреждено остекление. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава муниципального округа", — написал чиновник в телеграм-канале.