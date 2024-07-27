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27 июля, 03:09

Украинский беспилотник упал рядом с домом в Липецкой области

Артамонов: Украинский БПЛА упал рядом с жилым домом под Липецком, раненых нет

Украинский беспилотник рухнул у жилого дома в посёлке Ратчино Липецкой области. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

"Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино. Погибших или пострадавших нет. В доме повреждено остекление. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава муниципального округа", — написал чиновник в телеграм-канале.

Шесть украинских БПЛА самолётного типа сбито над Курской областью
Шесть украинских БПЛА самолётного типа сбито над Курской областью

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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