Украинский беспилотник упал рядом с домом в Липецкой области
Артамонов: Украинский БПЛА упал рядом с жилым домом под Липецком, раненых нет
Украинский беспилотник рухнул у жилого дома в посёлке Ратчино Липецкой области. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, в результате происшествия обошлось без пострадавших.
"Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино. Погибших или пострадавших нет. В доме повреждено остекление. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава муниципального округа", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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