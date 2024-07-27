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26 июля, 21:14

Более 20 беспилотников уничтожили силами ПВО над Брянской областью

Минобороны РФ: Над Брянской областью уничтожили 21 украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БПЛА над территорией Брянской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Шесть украинских беспилотников уничтожено над Ростовской и Курской областями
Шесть украинских беспилотников уничтожено над Ростовской и Курской областями

Об уничтожении беспилотников над территорией Брянской области ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, объекты были уничтожены над Погарским и Навлинским районами. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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