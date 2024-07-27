Более 20 беспилотников уничтожили силами ПВО над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БПЛА над территорией Брянской области", — рассказали в оборонном ведомстве.