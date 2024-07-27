Шесть украинских БПЛА самолётного типа сбито над Курской областью

Шесть украинских БПЛА самолетного типа сбито над Курской областью. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов, в регионе во второй раз за ночь звучат сирены воздушной тревоги.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что средства противовоздушной обороны продолжают защищать регион. По его словам, они сбили шесть принадлежащих Вооружённым силам Украины беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

"Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — написал Смирнов.