Минобороны сообщило об освобождении ещё двух сёл в ходе СВО
Армия России освободила населённые пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР
Российские военные в ходе выполнения задач СВО освободили сразу два населённых пункта в Донецкой Народной Республике – Прогресс и Евгеновка. О новых успехах группировки войск "Центр" говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
"В результате активных действий освобождён населённые пункты Прогресс и Евгеновка ДНР", — говорится в сообщении ведомства.
Положительная динамика наблюдается у ВС РФ и в боях за Красногоровку в ДНР. По словам Дениса Пушилина, там российские солдаты каждый день оттесняют ВСУ, освобождая всё новые дома и улицы в городе. Украинская армия не хочет отдавать этот пункт, поскольку он представляет для них большую важность в плане логистики.
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