Российские военные в ходе выполнения задач СВО освободили сразу два населённых пункта в Донецкой Народной Республике – Прогресс и Евгеновка. О новых успехах группировки войск "Центр" говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Положительная динамика наблюдается у ВС РФ и в боях за Красногоровку в ДНР. По словам Дениса Пушилина, там российские солдаты каждый день оттесняют ВСУ, освобождая всё новые дома и улицы в городе. Украинская армия не хочет отдавать этот пункт, поскольку он представляет для них большую важность в плане логистики.