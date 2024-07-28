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28 июля, 10:38

Минобороны сообщило об освобождении ещё двух сёл в ходе СВО

Армия России освободила населённые пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР

Российские военные в ходе выполнения задач СВО освободили сразу два населённых пункта в Донецкой Народной Республике – Прогресс и Евгеновка. О новых успехах группировки войск "Центр" говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

"В результате активных действий освобождён населённые пункты Прогресс и Евгеновка ДНР", — говорится в сообщении ведомства.

Армия России зачистила от ВСУ ещё одно село в ходе битвы за Донбасс
Армия России зачистила от ВСУ ещё одно село в ходе битвы за Донбасс

Положительная динамика наблюдается у ВС РФ и в боях за Красногоровку в ДНР. По словам Дениса Пушилина, там российские солдаты каждый день оттесняют ВСУ, освобождая всё новые дома и улицы в городе. Украинская армия не хочет отдавать этот пункт, поскольку он представляет для них большую важность в плане логистики.

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Shutterstock / FOTODOM / fortton

Андрей Бражников
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