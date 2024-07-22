Пушилин рассказал о постепенном освобождении Красногоровки

Российские солдаты каждый день с боями выдавливают ВСУ из Красногоровки Донецкой Народной Республики. О ситуации в населённом пункте рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Если говорить про Красногоровку, это следующий относительно крупный населённый пункт после Авдеевки, так стоит расценивать, освобождение которого мы ждём. Бои там ещё, к сожалению, продолжаются, ещё противник сопротивляется. Но ежедневно мы видим, что освобождаются новые улицы, новые дома и противник изгоняется с территории населённого пункта", — сообщил Пушилин.

Красногоровка находится в 26 километрах от Донецка. Она представляет важность для ВСУ, поскольку это логистический узел их обороны на Донецком направлении. В городе помимо промышленных предприятий стоят украинские базы, на которых ремонтируется повреждённая техника.