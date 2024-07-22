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22 июля, 10:25

Пушилин рассказал о постепенном освобождении Красногоровки

Пушилин: Войска России постепенно выдавливают ВСУ из Красногоровки

Российские солдаты каждый день с боями выдавливают ВСУ из Красногоровки Донецкой Народной Республики. О ситуации в населённом пункте рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Если говорить про Красногоровку, это следующий относительно крупный населённый пункт после Авдеевки, так стоит расценивать, освобождение которого мы ждём. Бои там ещё, к сожалению, продолжаются, ещё противник сопротивляется. Но ежедневно мы видим, что освобождаются новые улицы, новые дома и противник изгоняется с территории населённого пункта", — сообщил Пушилин.

Красногоровка находится в 26 километрах от Донецка. Она представляет важность для ВСУ, поскольку это логистический узел их обороны на Донецком направлении. В городе помимо промышленных предприятий стоят украинские базы, на которых ремонтируется повреждённая техника.

Бойцы ВС РФ приняли на себя огонь ВСУ, чтобы спасти семью из Красногоровки
Бойцы ВС РФ приняли на себя огонь ВСУ, чтобы спасти семью из Красногоровки

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что нехватка личного состава под Красногоровкой лишает бойцов отпусков и увольнительных, из-за чего уставшие и немотивированные украинские солдаты зачастую бросают оружие и дезертируют.

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Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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