Армия России зачистила от ВСУ ещё одно село в ходе битвы за Донбасс
Российские силы освободили населённый пункт Лозоватское в ДНР
Российская Армия освободила населённый пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике. Об успехах группировки войск "Центр" говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
"В результате активных действий освобождён населённый пункт Лозоватское ДНР", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что российские "Искандеры" сокрушительными ударами по железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области сравняли с землёй логово инструкторов и наёмников из западных стран. Было уничтожено около 50 иностранных военных. Life.ru публиковал видео.
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