Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 10:17

Армия России зачистила от ВСУ ещё одно село в ходе битвы за Донбасс

Российские силы освободили населённый пункт Лозоватское в ДНР

Российская Армия освободила населённый пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике. Об успехах группировки войск "Центр" говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"В результате активных действий освобождён населённый пункт Лозоватское ДНР", — говорится в сообщении ведомства.

"Медленно, но уверенно": В Харьковской области заявили о продвижении ВС РФ в сторону Купянска
"Медленно, но уверенно": В Харьковской области заявили о продвижении ВС РФ в сторону Купянска

Ранее сообщалось, что российские "Искандеры" сокрушительными ударами по железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области сравняли с землёй логово инструкторов и наёмников из западных стран. Было уничтожено около 50 иностранных военных. Life.ru публиковал видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров