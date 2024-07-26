"Медленно, но уверенно": В Харьковской области заявили о продвижении ВС РФ в сторону Купянска
Ганчев: ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к Купянску Харьковской области
Российские войска медленно, но уверенно продвигаются к Купянску Харьковской области. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
"Наши войска <...> медленно, но уверенно продвигаются в сторону Купянска, освобождается дорога, соединяющая Купянск и Сватово. Перешли уже несколько населённых пунктов вдоль этой артерии под контроль ВС РФ", — сказал он в разговоре с журналистами.
Тем временем на фоне продвижения ВС РФ Киев нагнал наёмников в Харьковскую область. По словам Ганчева, в последнее время в регион в большом количестве прибывают бойцы из Франции. Также были замечены военные из США, Великобритании и Польши. Ганчев уточнил, что так же, как и военнослужащие ВСУ, наёмники периодически уничтожаются российскими силами.
Ранее сообщалось, что российские "Искандеры" сокрушительными ударами по железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области сравняли с землёй логово инструкторов и наёмников из западных стран. Было уничтожено около 50 иностранных военных. Life.ru публиковал видео.
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