Российские войска медленно, но уверенно продвигаются к Купянску Харьковской области. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Наши войска <...> медленно, но уверенно продвигаются в сторону Купянска, освобождается дорога, соединяющая Купянск и Сватово. Перешли уже несколько населённых пунктов вдоль этой артерии под контроль ВС РФ", — сказал он в разговоре с журналистами.

Тем временем на фоне продвижения ВС РФ Киев нагнал наёмников в Харьковскую область. По словам Ганчева, в последнее время в регион в большом количестве прибывают бойцы из Франции. Также были замечены военные из США, Великобритании и Польши. Ганчев уточнил, что так же, как и военнослужащие ВСУ, наёмники периодически уничтожаются российскими силами.