"Межличностный конфликт": Бойцы ВСУ перестреляли друг друга под Харьковом
В Харьковской области военные ВСУ открыли огонь друг по другу, погибли трое
В Харьковской области военнослужащие Вооружённых сил Украины открыли огонь друг по другу. Как по этому поводу сообщили в телеграм-канале группировки ВСУ "Хортица", между ними произошёл "межличностный конфликт".
"В результате стрельбы трое военнослужащих погибли, ещё четверо получили ранения", — говорится в сообщении.
Помимо того, там рассказали, что состояние раненых, которых уже доставили в военно-медицинский центр, оценивается как тяжёлое. Также в посте утверждается, что на месте происшествия работают сотрудники местных правоохранительных органов.
В начале мая текущего года руководящий член Комитета по вооружённым сервисам Палаты представителей США Адам Смит заявлял, что военнослужащие ВСУ находятся не в лучшем положении из-за задержек западной военной помощи. По словам американского парламентария, именно по этой причине подорвано их желание воевать.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine