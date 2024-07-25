"Межличностный конфликт": Бойцы ВСУ перестреляли друг друга под Харьковом

В Харьковской области военнослужащие Вооружённых сил Украины открыли огонь друг по другу. Как по этому поводу сообщили в телеграм-канале группировки ВСУ "Хортица", между ними произошёл "межличностный конфликт".

"В результате стрельбы трое военнослужащих погибли, ещё четверо получили ранения", — говорится в сообщении.

Помимо того, там рассказали, что состояние раненых, которых уже доставили в военно-медицинский центр, оценивается как тяжёлое. Также в посте утверждается, что на месте происшествия работают сотрудники местных правоохранительных органов.