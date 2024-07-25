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24 июля, 23:40

"Межличностный конфликт": Бойцы ВСУ перестреляли друг друга под Харьковом

В Харьковской области военные ВСУ открыли огонь друг по другу, погибли трое

В Харьковской области военнослужащие Вооружённых сил Украины открыли огонь друг по другу. Как по этому поводу сообщили в телеграм-канале группировки ВСУ "Хортица", между ними произошёл "межличностный конфликт".

"В результате стрельбы трое военнослужащих погибли, ещё четверо получили ранения", — говорится в сообщении.

Помимо того, там рассказали, что состояние раненых, которых уже доставили в военно-медицинский центр, оценивается как тяжёлое. Также в посте утверждается, что на месте происшествия работают сотрудники местных правоохранительных органов.

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В начале мая текущего года руководящий член Комитета по вооружённым сервисам Палаты представителей США Адам Смит заявлял, что военнослужащие ВСУ находятся не в лучшем положении из-за задержек западной военной помощи. По словам американского парламентария, именно по этой причине подорвано их желание воевать.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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