В США нашли виновных в подрыве морального духа ВСУ

Украинские военные находятся не в лучшем положении из-за задержек западной военной помощи, считает руководящий член комитета по вооружённым сервисам Палаты представителей США Адам Смит. По его мнению, именно по этой причине подорвано их желание воевать.

"Это подорвало способность Украины сражаться, а затем подорвало их моральный дух", — заявил он журналу Foreign Policy, говоря о задержках в поставках Киеву западной военной помощи.

В этой связи он также обратил внимание на моральный дух российских военных, которые чувствуют приближение скорой победы.