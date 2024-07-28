Российские корабли и подлодки испепелили "Калибрами" более 200 объектов ВСУ

Корабли ВМФ РФ, вооружённые крылатыми ракетами комплекса "Калибр", ударили по 200 статегическим объектам противника в зоне СВО. Об этом сообщил диктор на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

"Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки флота, имеющие на вооружении ракетные комплексы "Калибр", нанесли удары по более чем 200 критически важным объектам противника", — отметил диктор.