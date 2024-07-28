Российские корабли и подлодки испепелили "Калибрами" более 200 объектов ВСУ
Корабли ВМФ с "Калибрами" поразили более 200 объектов ВСУ в зоне СВО
Корабли ВМФ РФ, вооружённые крылатыми ракетами комплекса "Калибр", ударили по 200 статегическим объектам противника в зоне СВО. Об этом сообщил диктор на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
"Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки флота, имеющие на вооружении ракетные комплексы "Калибр", нанесли удары по более чем 200 критически важным объектам противника", — отметил диктор.
Он добавил, что морская авиация уничтожила более 400 целей, включая 50 беспилотников ВСУ. По его данным, за время проведения спецоперации военные произвели 11 тысяч боевых вылетов. Кроме того, самолёты ВМФ продолжают уничтожать безэкипажные катера противника.
Напомним, в Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад страны, посвящённый Дню Военно-морского флота. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин, а также министр обороны Андрей Белоусов. По словам российского лидера, военные флота России храбро сражаются в зоне спецоперации. По его словам, более 30 тысяч моряков получили награды за успехи на СВО.
ТАСС / Валентин Егоршин