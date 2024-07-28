Деревянный ботик Петра I прошёл в парадном строю кораблей ВМФ России 28 июля, 09:20 По Неве торжественно прошёл знаменитый ботик Петра I. Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге во время Главного парада ВМФ по Неве торжественно прошёл знаменитый деревянный ботик Петра I. Он находился на борту десантного катера "Алексей Баринов". Life.ru публикует кадры прохода исторического судна.

По Неве торжественно прошёл знаменитый ботик Петра I. Видео © Life.ru

Именно с увлечения Петра I кораблями началась полная доблести, подвигов и свершений история российского флота. Первые лодки будущий император строил ещё на Плещеевом озере, что стало отправной точкой великого пути России к статусу морской державы.

Напомним, в Санкт-Петербурге стартовал главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота, который отмечается в воскресенье, 28 июля. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин. Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе государства о готовности к проведению парада. После чего по Неве началось движение парадного строя кораблей, которое возглавило парусное судно "Полтава".

Авторы Татьяна Миссуми